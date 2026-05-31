Эмоции Сафонова и Кварацхелии после второй подряд победы в финале Лиги чемпионов

Российский вратарь Матвей Сафонов и грузинский нападающий Хвича Кварацхелия, выступающие за «Пари Сен-Жермен», эмоционально отреагировали после серии пенальти, которая ознаменовала победу команды в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.
После незабитого 11-метрового защитником «Арсенала» Габриэлом Магальяйнсом Сафонов начал отмечать победу с партнёрами по команде. Первым подбежал Кварацхелия, не принимавший участия в серии пенальти, так как был заменён во втором тайме игры.
Сафонов и Кварацхелия стали победителями Лиги чемпионов УЕФА в составе «ПСЖ». Красно-синие стали вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд.