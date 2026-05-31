Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эмоции Сафонова и Кварацхелии после второй подряд победы в финале Лиги чемпионов

Эмоции Сафонова и Кварацхелии после второй подряд победы в финале Лиги чемпионов
Комментарии

Российский вратарь Матвей Сафонов и грузинский нападающий Хвича Кварацхелия, выступающие за «Пари Сен-Жермен», эмоционально отреагировали после серии пенальти, которая ознаменовала победу команды в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

После незабитого 11-метрового защитником «Арсенала» Габриэлом Магальяйнсом Сафонов начал отмечать победу с партнёрами по команде. Первым подбежал Кварацхелия, не принимавший участия в серии пенальти, так как был заменён во втором тайме игры.

Фото: Getty Images

Сафонов и Кварацхелия стали победителями Лиги чемпионов УЕФА в составе «ПСЖ». Красно-синие стали вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд.

Материалы по теме
Супруга Сафонова: мой муж — самый лучший человек, который только мог быть в моей жизни
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android