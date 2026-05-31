Сафонов подглядывал в шпаргалки, Луиса Энрике носили на плечах. Фото финала Лиги чемпионов

30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште состоялся финальный матч Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречались «ПСЖ» (Франция) и «Арсенал» (Англия). В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия). Встреча завершилась победой парижан в серии послематчевых пенальти со счётом 1:1 (4:3 пен.).

Нападающий «Арсенала» Кай Хаверц открыл счёт на шестой минуте. Во втором тайме на 65-й минуте форвард «ПСЖ» Усман Дембеле сравнял счёт ударом с пенальти, который был назначен за фол на Хвиче Кварацхелии.

В серии пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» – 4:3. Давид Райя парировал мяч после удара Нуну Мендеша, а у «Арсенала» Эберечи Эзе и Габриэл Магальяйнс пробили мимо ворот.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов стал двукратным победителем Лиги чемпионов. Всего в активе Сафонова восемь трофеев, выигранных с «ПСЖ»: Матвей дважды выигрывал чемпионат Франции, дважды — Лигу чемпионов, по одному разу Кубок Франции, Суперкубок Франции, Суперкубок УЕФА, а также Межконтинентальный кубок.