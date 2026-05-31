Илья Забарный высказался о победе «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом»
Защитник «ПСЖ» Илья Забарный прокомментировал победу команды в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:1, 4:3, пен.). Забарный вышел на поле на 106-й минуте матча.
Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6' 1:1 Дембеле – 65'
«Это потрясающе, невероятный клуб. Хочу поблагодарить всех. Мы много работаем и заслужили это. Невероятно. Энрике — волшебник, мы боремся за него, он борется за нас», — приводит слова Забарного BBC.
«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд. В сезоне-2024/2025 парижане выиграли Лигу чемпионов, разгромив в решающем матче «Интер» со счётом 5:0. В составе парижан также выступает российский голкипер Матвей Сафонов.
