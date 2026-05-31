Тренер «ПСЖ» Энрике высказался о пропущенном голе Сафонова в финале Лиги чемпионов

Тренер «ПСЖ» Энрике высказался о пропущенном голе Сафонова в финале Лиги чемпионов
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о пропущенном голе команды в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:1, 4:3, пен.). Нападающий «Арсенала» Кай Хаверц открыл счёт на шестой минуте, забив россиянину Матвею Сафонову.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Победа далась очень тяжело, потому что это очень конкурентоспособная команда, которая многое показала и крайне редко проигрывала в этом сезоне. Они начали матч наилучшим образом и немного с долей удачи получили то, что особенно важно в финале, — быстрый гол. Нам пришлось приложить огромные усилия.

Когда играешь против «Арсенала», внутри чувствуешь себя опустошённым. Мы говорили об этом ещё до матча, но после пропущенного гола и вызванного им разочарования нас заставили играть именно так. В перерыве мы попытались исправить ситуацию, и, думаю, нам удалось чаще появляться в штрафной площади соперника.

Такие матчи контролирует не та команда, которая ведёт в счёте, а та, которая проигрывает. В этом смысле мы привыкли играть против соперников, действующих глубоко в обороне, но здесь был совсем другой уровень. Они извлекают выгоду из любого эпизода, любого фола, любого момента… Играть против таких команд очень тяжело и раздражающе», — приводит слова Энрике AS.

«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд.

