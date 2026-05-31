Фото: Матвей Сафонов с кубком Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026

Фото: Матвей Сафонов с кубком Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026
Футболистам «Пари Сен-Жермен» вручили трофей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. В финале турнира парижане победили лондонский «Арсенал». В основное и дополнительное время команды сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался «ПСЖ» — 4:3.

В сети появилась фотография голкипера французской команды россиянина Матвея Сафонова с главным клубным трофеем Старого Света.

Матвей Сафонов стал победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе «ПСЖ» и первым российским футболистом, дважды выигравшим главный клубный турнир Европы.

«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд.

