«Мотя его просто испугал». Черданцев отреагировал на победу «ПСЖ» с Сафоновым в финале ЛЧ

Известный футбольный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев высоко отозвался о голкипере «Пари Сен-Жермен» Матвее Сафонове, который во второй раз выиграл Лигу чемпионов в составе парижан. В финале главного клубного турнира Старого Света — 2025/2026 парижане одолели лондонский «Арсенал». В основное время команды сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались парижане — 4:3.

«Мотя его просто испугал! Красавец!!! Мотя чемпион!!! Такого в истории никогда не было, чтобы русский вратарь затащил серию пенальти в финале ЛЧ! Король!» — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Матвей Сафонов стал победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе «ПСЖ» и первым российским футболистом, дважды выигравшим главный клубный турнир Европы. «ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд.