«Просто идиот». Черданцев раскритиковал режиссёра трансляции финала ЛЧ «ПСЖ» — «Арсенал»

Известный футбольный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев подверг критике режиссёра телетрансляции финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором «Пари Сен-Жермен» с Матвеем Сафоновым в воротах одолел лондонский «Арсенал». В основное время команды сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались парижане — 4:3.

«Посмотрел в повторе концовку финала, когда, наконец, отвис интернет… Ну какой же идиот режиссёр трансляции! Бро, вратарь, ВРАТАРЬ, не важно, как его фамилия, ВРАТАРЬ выиграл серию пенальти (а кто если не он???) и кого ты показываешь??? Кого угодно, кроме вратаря. Один смазанный план Сафонова на газоне. И всё?! Кого угодно потом показывал. Это дисквалификация. Просто идиот», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Отметим, Сафонов стал победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе «ПСЖ» и первым российским футболистом, дважды выигравшим главный клубный турнир Европы. Финал Лиги чемпионов в России транслировался на «Okko Спорт».