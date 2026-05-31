Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Швейцария — Иордания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Просто идиот». Черданцев раскритиковал режиссёра трансляции финала ЛЧ «ПСЖ» — «Арсенал»

«Просто идиот». Черданцев раскритиковал режиссёра трансляции финала ЛЧ «ПСЖ» — «Арсенал»
Комментарии

Известный футбольный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев подверг критике режиссёра телетрансляции финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором «Пари Сен-Жермен» с Матвеем Сафоновым в воротах одолел лондонский «Арсенал». В основное время команды сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались парижане — 4:3.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Посмотрел в повторе концовку финала, когда, наконец, отвис интернет… Ну какой же идиот режиссёр трансляции! Бро, вратарь, ВРАТАРЬ, не важно, как его фамилия, ВРАТАРЬ выиграл серию пенальти (а кто если не он???) и кого ты показываешь??? Кого угодно, кроме вратаря. Один смазанный план Сафонова на газоне. И всё?! Кого угодно потом показывал. Это дисквалификация. Просто идиот», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Отметим, Сафонов стал победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе «ПСЖ» и первым российским футболистом, дважды выигравшим главный клубный турнир Европы. Финал Лиги чемпионов в России транслировался на «Okko Спорт».

Материалы по теме
«Мотя его просто испугал». Черданцев отреагировал на победу «ПСЖ» с Сафоновым в финале ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android