Сафонов опубликовал фото с Хвичей в компании жён после финала Лиги чемпионов — 2025/2026

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал пост с фотографией после после победы своей команды в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026 над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.).

На фото Матвей в компании своей жены Марины Кондратюк, грузинского вингера Хвичи Кварацхелии и его супруги Ницы Тавадзе отмечают победу в главном турнире Старого Света. Отметим, Кондратюк показала золотую медаль футболиста.

Подписал пост Сафонов так: «CHAMPIONS ARE HERE» (Перевод: чемпионы здесь. — Прим. «Чемпионата»).

Матвей Сафонов стал победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе «ПСЖ» и первым российским футболистом, дважды выигравшим главный клубный турнир Европы.