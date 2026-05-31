Сафонов опубликовал фото с Хвичей в компании жён после финала Лиги чемпионов — 2025/2026
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал пост с фотографией после после победы своей команды в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2025/2026 над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.).
Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6' 1:1 Дембеле – 65'
На фото Матвей в компании своей жены Марины Кондратюк, грузинского вингера Хвичи Кварацхелии и его супруги Ницы Тавадзе отмечают победу в главном турнире Старого Света. Отметим, Кондратюк показала золотую медаль футболиста.
Подписал пост Сафонов так: «CHAMPIONS ARE HERE» (Перевод: чемпионы здесь. — Прим. «Чемпионата»).
Матвей Сафонов стал победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе «ПСЖ» и первым российским футболистом, дважды выигравшим главный клубный турнир Европы.
