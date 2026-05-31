Тренер «Арсенала» Артета объяснил поражение в серии пенальти с «ПСЖ» в финале ЛЧ

Тренер «Арсенала» Артета объяснил поражение в серии пенальти с «ПСЖ» в финале ЛЧ
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о поражении команды в серии пенальти в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1, 3:4, пен.). Футболисты лондонского клуба дважды промахнулись мимо ворот в послематчевой серии.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Габриэль хотел пробить пятый пенальти. Мы готовились и тренировались к этому моменту. Обычно пенальти исполняли бы Букайо Сака, Мартин Эдегор, Кай Хаверц — это точно. Но мы знали, что если дело дойдет до дополнительного времени и серии пенальти, то пенальти будут исполнять другие игроки».

Это нужно делать именно в этот момент. Нам не повезло, что в этот момент у нас не было такой же точности, как у них, и поэтому мы не выиграли», — приводит слова Артеты BBC.

«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд.

