«Это для «Арсенала» звучит больно». Казанский — о победе «ПСЖ» с Сафоновым в финале ЛЧ

Футбольный комментатор Okko Спорт Денис Казанский поделился мыслями после завершившегося финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором «Пари Сен-Жермен» победил лондонский «Арсенал». В основное и дополнительное время команды сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался «ПСЖ» — 4:3.

«Очень смешанные ощущения от финала. Потому что финал имеет право на свой характер. Вот он и показал. В Лиге чемпионов всегда полуфиналы ярче. Здесь же 1:1. Но мы должны смотреть объёмнее: «Арсенал» провёл абсолютно феноменальный сезон, 120 минут был очень близок к тому, чтобы обыграть лучшую команду Европы в главном финале. На мой взгляд, это колоссальное достижение. Это для «Арсенала» сейчас звучит больно и вряд ли может быть каким-то утешением. Однако уйти в серию пенальти с командой Луиса Энрике, которая была сделана на наших глазах и сейчас абсолютно феноменальна, — это заслуживает особого внимания.

В игре было не так много каких-то нетривиальных ходов. Всё как-то более-менее раскладывалось ещё до игры. Так и получилось: Париж атаковал и искал какую-то правильную химическую реакцию в своей атаке. Что касается «Арсенала», понятно, что никакого риска и близко не должно было быть. Смысл всей игры заключался в надёжной обороне. Как только они почувствовали, что могут, в этот момент «ПСЖ» заработал пенальти и забил. А дальше вы видели серию пенальти. Это человеческая драма, когда лучший игрок и олицетворение обороны бьёт так высоко, как Габриэл, а «ПСЖ» забирает.

Мы получили очень мощную команду из Лондона, которая может быть претендентом и на следующий год. С другой стороны, мы увидели феноменального Луиса Энрике — игра его команды, которая теперь уже стала в один ряд уже с абсолютно великими образцами футбольных команд из времени, когда Зидан руководил «Реалом», а Пеп руководил «Барселоной». На мой взгляд, главный герой всего этого финала — это Луис Энрике и это его победа. Конечно, мы рады за Матвея. Россиянин стал основным вратарём команды, которая выиграла Лигу чемпионов. Такого не было никогда. Это абсолютно феноменальный успех!» — сказал Казанский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд.