Форвард «ПСЖ» Хвича Кварацхелия опубликовал пост после победы в финале Лиги чемпионов
Поделиться
Грузинский нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия опубликовал пост после победы в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:1, 4:3, пен.). Кварацхелия вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 83-й минуте. Хвича Кварацхелия заработал пенальти на 62-й минуте, который реализовал Усман Дембеле.
Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6' 1:1 Дембеле – 65'
«Второй раз подряд, детка», — написал Кварацхелия на личной странице в одной из социальных сетей, опубликовав фото с трофеем.
«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд. В сезоне-2024/2025 парижане выиграли Лигу чемпионов, разгромив в решающем матче «Интер» со счётом 5:0.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 мая 2026
-
03:59
-
03:41
-
03:14
-
03:07
-
03:00
-
02:51
-
02:44
-
02:32
-
02:27
-
02:18
-
02:00
-
01:37
-
01:27
-
01:22
-
01:19
-
01:16
-
01:11
-
00:59
-
00:56
-
00:55
-
00:49
-
00:44
-
00:37
-
00:32
-
00:19
-
00:14
-
00:10
- 30 мая 2026
-
23:59
-
23:59
-
23:57
-
23:51
-
23:50
-
23:48
-
23:45
-
23:41