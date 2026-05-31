Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «ПСЖ» Хвича Кварацхелия опубликовал пост после победы в финале Лиги чемпионов

Форвард «ПСЖ» Хвича Кварацхелия опубликовал пост после победы в финале Лиги чемпионов
Комментарии

Грузинский нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия опубликовал пост после победы в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:1, 4:3, пен.). Кварацхелия вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 83-й минуте. Хвича Кварацхелия заработал пенальти на 62-й минуте, который реализовал Усман Дембеле.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Второй раз подряд, детка», — написал Кварацхелия на личной странице в одной из социальных сетей, опубликовав фото с трофеем.

«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд. В сезоне-2024/2025 парижане выиграли Лигу чемпионов, разгромив в решающем матче «Интер» со счётом 5:0.

Материалы по теме
Вот почему победа «ПСЖ» над «Арсеналом» в финале ЛЧ абсолютно заслужена
Вот почему победа «ПСЖ» над «Арсеналом» в финале ЛЧ абсолютно заслужена
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android