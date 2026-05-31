Форвард «ПСЖ» Хвича Кварацхелия опубликовал пост после победы в финале Лиги чемпионов

Грузинский нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия опубликовал пост после победы в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:1, 4:3, пен.). Кварацхелия вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 83-й минуте. Хвича Кварацхелия заработал пенальти на 62-й минуте, который реализовал Усман Дембеле.

«Второй раз подряд, детка», — написал Кварацхелия на личной странице в одной из социальных сетей, опубликовав фото с трофеем.

«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд. В сезоне-2024/2025 парижане выиграли Лигу чемпионов, разгромив в решающем матче «Интер» со счётом 5:0.