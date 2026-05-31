Усман Дембеле объяснил свою замену в финале Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал»

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле прокомментировал победу в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.) и высказался о своей замене в матче. Форвард был заменён на 90+6-й минуте матча.

«Исключительно, это великолепный вечер. Мы упорно работали в этом сезоне, чтобы добиться второй победы подряд. Это потрясающе, мы будем наслаждаться этим моментом. Весь сезон был сложным, нам приходилось многое преодолевать. Но в итоге мы все равно стали победителями Лиги чемпионов, и все мы счастливы.

В конце у меня начались судороги! На 80-й минуте все было очень напряжено. Думаю, у всех были судороги», — приводит слова Дембеле Planete PSG.

«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд.