Швейцария — Иордания. Прямая трансляция
16:00 Мск
Усман Дембеле объяснил свою замену в финале Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал»

Комментарии

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле прокомментировал победу в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.) и высказался о своей замене в матче. Форвард был заменён на 90+6-й минуте матча.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Исключительно, это великолепный вечер. Мы упорно работали в этом сезоне, чтобы добиться второй победы подряд. Это потрясающе, мы будем наслаждаться этим моментом. Весь сезон был сложным, нам приходилось многое преодолевать. Но в итоге мы все равно стали победителями Лиги чемпионов, и все мы счастливы.
В конце у меня начались судороги! На 80-й минуте все было очень напряжено. Думаю, у всех были судороги», — приводит слова Дембеле Planete PSG.

«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд.

