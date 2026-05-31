«Арсенал» установил антирекорд в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ»

24,7% — средний показатель владения мячом у «Арсенала» в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1, 3:4 пен.). Этот показатель стал самым низким среди всех команд в финалах Лиги чемпионов УЕФА за всю историю наблюдений (с сезона 2003/04), а также самым низким в любом матче при Микеле Артете, где его команда весь матч играла в полном составе (11 человек), сообщает OptaJoe на личной странице в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что «пушкари» уступили во втором финале Лиги чемпионов в своей истории.

В 2006 году «Арсенал» проиграл испанской «Барселоне» со счётом 1:2 в финале турнира. «ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд.