Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Чехия — Косово. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» установил антирекорд в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ»

«Арсенал» установил антирекорд в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ»
Комментарии

24,7% — средний показатель владения мячом у «Арсенала» в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1, 3:4 пен.). Этот показатель стал самым низким среди всех команд в финалах Лиги чемпионов УЕФА за всю историю наблюдений (с сезона 2003/04), а также самым низким в любом матче при Микеле Артете, где его команда весь матч играла в полном составе (11 человек), сообщает OptaJoe на личной странице в социальной сети X.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

Ранее сообщалось, что «пушкари» уступили во втором финале Лиги чемпионов в своей истории.

В 2006 году «Арсенал» проиграл испанской «Барселоне» со счётом 1:2 в финале турнира. «ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд.

Материалы по теме
Вот почему победа «ПСЖ» над «Арсеналом» в финале ЛЧ абсолютно заслужена
Вот почему победа «ПСЖ» над «Арсеналом» в финале ЛЧ абсолютно заслужена
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android