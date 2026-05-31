«Легенда? Меня это не интересует». Энрике отреагировал на своё прозвище после финала ЛЧ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос журналиста о том, что испанскому специалисту дали прозвище «легенда» после финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с английским «Арсеналом». Победу в этой встрече одержал парижский клуб — 1:1, 4:3 пен.

«Легенда? Вы назвали меня легендой? Знаете, меня это не интересует. У меня всего три победы в ЛЧ, поэтому мне нужно совершенствоваться. Но я буду бороться за четвёртый трофей. Сейчас мои эмоции смешанные. Волнение, усталость, всё… Но это лучший момент сезона. Мы по-прежнему чемпионы, две победы подряд в главном еврокубке, это потрясающе», — приводит слова Энрике ESPN.

«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд. Для Луиса Энрике данный титул стал третьим подобным в карьере. Ранее Луис Энрике побеждал в Лиге чемпионов с «ПСЖ» в минувшем сезоне и с «Барселоной» в 2015 году. Больше в истории футбола только у нынешнего наставника сборной Бразилии Карло Анчелотти — пять титулов ЛЧ.