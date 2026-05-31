Чехия — Косово. Прямая трансляция
Футбол Новости

Эмоции игроков «Арсенала» после поражения в финале Лиги чемпионов от «ПСЖ»

Футболисты «Арсенала» эмоционально отреагировали после серии пенальти, которая ознаменовала поражение их команды в финальном матче Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Пари Сен-Жермен». В основное и дополнительное время команды сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался «ПСЖ» — 4:3.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

После незабитого 11-метрового защитником «Арсенала» Габриэлом Магальяйнсом некоторые футболисты лондонцев в отчаянии упали на газон, а кто-то держался за лицо, не скрывая эмоций.

Фото: Getty Images

«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд. «Арсенал», в свою очередь, уступил во втором финале Лиги чемпионов в своей истории.

