Эмоции игроков «Арсенала» после поражения в финале Лиги чемпионов от «ПСЖ»

Футболисты «Арсенала» эмоционально отреагировали после серии пенальти, которая ознаменовала поражение их команды в финальном матче Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Пари Сен-Жермен». В основное и дополнительное время команды сыграли со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался «ПСЖ» — 4:3.

После незабитого 11-метрового защитником «Арсенала» Габриэлом Магальяйнсом некоторые футболисты лондонцев в отчаянии упали на газон, а кто-то держался за лицо, не скрывая эмоций.

«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд. «Арсенал», в свою очередь, уступил во втором финале Лиги чемпионов в своей истории.