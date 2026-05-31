Президент «ПСЖ» высказался о будущем Луиса Энрике в клубе

Президент «ПСЖ» Нассер Аль‑Хелаифи высказался о будущем главного тренера Луиса Энрике после победы команды в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:1, 4:3, пен.).

«Он лучший тренер, я не могу ответить на этот вопрос, но я действительно уверен, и все дело в проекте, и он — лучший кандидат для этого проекта», — приводит слова Аль‑Хелаифи BBC.

«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд.

Луис Энрике возглавляет «ПСЖ» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. Ранее сообщалось, что Луис Энрике стал трёхкратным победителем главного еврокубкового турнира. Больше побед в ЛЧ только у Карло Анчелотти.