Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Чехия — Косово. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «ПСЖ» высказался о будущем Луиса Энрике в клубе

Президент «ПСЖ» высказался о будущем Луиса Энрике в клубе
Комментарии

Президент «ПСЖ» Нассер Аль‑Хелаифи высказался о будущем главного тренера Луиса Энрике после победы команды в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:1, 4:3, пен.).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Он лучший тренер, я не могу ответить на этот вопрос, но я действительно уверен, и все дело в проекте, и он — лучший кандидат для этого проекта», — приводит слова Аль‑Хелаифи BBC.

«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд.

Луис Энрике возглавляет «ПСЖ» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года. Ранее сообщалось, что Луис Энрике стал трёхкратным победителем главного еврокубкового турнира. Больше побед в ЛЧ только у Карло Анчелотти.

Материалы по теме
Вот почему победа «ПСЖ» над «Арсеналом» в финале ЛЧ абсолютно заслужена
Вот почему победа «ПСЖ» над «Арсеналом» в финале ЛЧ абсолютно заслужена
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android