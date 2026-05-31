Чехия — Косово. Прямая трансляция
«Мало что мог сделать с единственном ударом». Footmercato — об игре Сафонова в финале ЛЧ

«Мало что мог сделать с единственном ударом». Footmercato — об игре Сафонова в финале ЛЧ
Французское издание Footmercato оценило игру российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.). Команды играли на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Он мало что мог сделать с единственным ударом Хаверца в створ ворот, который и привёл к первому голу. После этого ему редко приходилось вступать в игру, за исключением одного отчаянного сейва (25-я минута). Россиянину даже не пришлось делать никаких спасений в серии пенальти, так как игроки «Арсенала» сами промахнулись в обеих своих нереализованных попытках», — говорится в разборе игры от Footmercato.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В текущем сезоне воспитанник «Краснодара» провёл за французский клуб 27 матчей (2490 минут) во всех турнирах, пропустил в них 28 голов и 12 раз сыграл «на ноль». В сезоне-2025/2026 россиянин завоевал с клубом четыре трофея: Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок, чемпионат Франции и Лигу чемпионов.

