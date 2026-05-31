«Мало что мог сделать с единственном ударом». Footmercato — об игре Сафонова в финале ЛЧ

Французское издание Footmercato оценило игру российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.). Команды играли на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.

«Он мало что мог сделать с единственным ударом Хаверца в створ ворот, который и привёл к первому голу. После этого ему редко приходилось вступать в игру, за исключением одного отчаянного сейва (25-я минута). Россиянину даже не пришлось делать никаких спасений в серии пенальти, так как игроки «Арсенала» сами промахнулись в обеих своих нереализованных попытках», — говорится в разборе игры от Footmercato.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В текущем сезоне воспитанник «Краснодара» провёл за французский клуб 27 матчей (2490 минут) во всех турнирах, пропустил в них 28 голов и 12 раз сыграл «на ноль». В сезоне-2025/2026 россиянин завоевал с клубом четыре трофея: Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок, чемпионат Франции и Лигу чемпионов.