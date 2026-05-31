Чехия — Косово. Прямая трансляция
Деклан Райс: «ПСЖ» хотел, чтобы «Арсенал» играл так же, как «Бавария» против них

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал поражение команды в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1, 3:4 пен.).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Ты должен быть полностью готов психологически, чтобы весь матч играть против «ПСЖ». Они хотели, чтобы мы вышли и сыграли так же, как «Бавария» против них в полуфинале, но именно этого они и добиваются — так они и забивают по 5–6 голов соперникам. Нужно быть очень устойчивыми и максимально сконцентрированными. Мы действительно вошли в игру по ходу матча, у нас были моменты. Мы почти полностью нейтрализовали их атаки, они создали совсем немного.

Отдадим им должное — отличная команда, отличный тренер, сильные индивидуальности. Они много лет терпели неудачи, и сейчас их время. Мы продолжим стремиться к чему-то большому», — приводит слова Райса BBC.

«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд.

