Чехия — Косово. Прямая трансляция
Стала известна оценка Сафонова за финальный матч ЛЧ «ПСЖ» с «Арсеналом» от Footmercato

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил среднюю оценку от французской спортивной газеты Footmercato за финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.). Команды играли на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

Французское издание оценило игру российского голкипера на пять с половиной баллов. Это самый средний показатель в команде. Такую же оценку получил португальский защитник команды Нуну Мендеш. Наивысшей оценкой издание наградило защитника красно-синих Жоау Невеша (7,5). Самым низким баллом портал наградил испанского хавбека Фабиана Руиса, капиатана команды Маркиньоса и вингера Дезире Дуэ. Все они получили по четыре балла.

Оценки игрокам «ПСЖ» за матч с «Баварией» от Footmercato:

Сафонов — 5,5, Хакими — 6, Маркиньос — 4, Пачо — 5, Мендеш — 5,5, Руис — 4, Витинья — 6,5, Невеш — 7,5, Дуэ — 4, Кварацхелия — 6,5, Дембеле — 6.

