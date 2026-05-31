«Мы показали, что готовы ко всему». Рамуш — о победе «ПСЖ» в финале ЛЧ

Нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамош высказался о победе своей команды в финале Лиги чемпионов УЕФА. В решающем матче парижане одолели лондонский «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.). Игра проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.

«Было очень трудно. У нас волевая команда, и мы показали, что готовы ко всему. Я нападающий и всегда готов пробить пенальти, даже если это самый первый удар. Я хотел быть на поле в эти ключевые моменты», — приводит слова Рамуша официальный сайт УЕФА.

«ПСЖ» стал вторым клубом в истории, выигравшим Лигу чемпионов в двух сезонах подряд, а голкипер парижского клуба Матвей Сафонов – первым россиянином, который дважды победил в Лиге чемпионов.