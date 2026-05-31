Александр Зинченко опубликовал пост на фоне незабитого решающего пенальти в финале ЛЧ

Защитник «Аякса» Александр Зинченко поддержал игрока обороны «Арсенала» Габриэла Магальяйнса после поражения лондонцев от «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов (1:1, 3:4 по пенальти).

После матча украинец опубликовал сторис в Сети, обратившись к своему бывшему одноклубнику. «Один из лучших игроков команды уже долгое время! У тебя и у ребят будет много возможностей поднять этот кубок ЛЧ в ближайшем будущем!», — написал Зинченко.

Напомним, что именно Магальяйнс исполнял пятый пенальти в серии у «Арсенала». Удар бразильца прошёл выше ворот, после чего «ПСЖ» завоевал трофей.

Зинченко и Магальяйнс вместе выступали за лондонский клуб с 2022 по 2025 год.

Беспорядки в Париже после победы «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов