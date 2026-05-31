Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Чехия — Косово. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Зинченко опубликовал пост на фоне незабитого решающего пенальти в финале ЛЧ

Александр Зинченко опубликовал пост на фоне незабитого решающего пенальти в финале ЛЧ
Комментарии

Защитник «Аякса» Александр Зинченко поддержал игрока обороны «Арсенала» Габриэла Магальяйнса после поражения лондонцев от «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов (1:1, 3:4 по пенальти).

После матча украинец опубликовал сторис в Сети, обратившись к своему бывшему одноклубнику. «Один из лучших игроков команды уже долгое время! У тебя и у ребят будет много возможностей поднять этот кубок ЛЧ в ближайшем будущем!», — написал Зинченко.

Напомним, что именно Магальяйнс исполнял пятый пенальти в серии у «Арсенала». Удар бразильца прошёл выше ворот, после чего «ПСЖ» завоевал трофей.

Зинченко и Магальяйнс вместе выступали за лондонский клуб с 2022 по 2025 год.

Беспорядки в Париже после победы «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов

Материалы по теме
Вот почему победа «ПСЖ» над «Арсеналом» в финале ЛЧ абсолютно заслужена
Вот почему победа «ПСЖ» над «Арсеналом» в финале ЛЧ абсолютно заслужена
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android