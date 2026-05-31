Николо Скира сообщил имя нового главного тренера «Ливерпуля»

Испанский специалист Андони Ираола будет назначен на пост главного тренера «Ливерпуля». Об этом сообщил инсайдер Николо Скира в Х.

По информации источника, стороны уже согласовали условия сотрудничества, а контракт будет действовать до лета 2029 года.

Инсайдер Фабрицио Романо также подтвердил интерес мерсисайдцев к Ираоле. По его словам, руководство клуба рассматривает испанца как единственного кандидата на должность главного тренера и рассчитывает завершить сделку в ближайшее время.

При этом официальные переговоры между сторонами должны начаться в ближайшие дни. Других вариантов на замену Арне Слоту у «Ливерпуля» сейчас нет.

Напомним, вчера клуб отправил Слота в отставку. Ираола возглавляет «Борнмут» с 2023 года и по итогам сезона впервые в истории вывел команду в еврокубки. Ожидается, что летом специалист покинет английский клуб.

