Фабрицио Романо раскрыл планы Жозе Моуринью на Эндрика в случае прихода в «Реал»

Вероятный главный тренер «Реала» Жозе Моуринью рассчитывает видеть Эндрика в составе команды в следующем сезоне. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Х.

По данным источника, 19-летний бразильский форвард входит в долгосрочные планы как нового наставника мадридцев, так и руководства клуба.

Напомним, вторую половину сезона Эндрик провёл в аренде во французском «Лионе», где сумел ярко проявить себя.

В составе французской команды нападающий записал на свой счёт восемь голов и восемь результативных передач в 21 матче во всех турнирах. Бразилец был вызван в сборную для участия в чемпионате мира.

