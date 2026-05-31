Журналист Орнштейн сообщил о масштабных планах «Арсенала» на летнее трансферное окно

Журналист Дэвид Орнштейн рассказал о трансферных планах «Арсенала» на летнее межсезонье после поражения команды от «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов в серии пенальти.
«Арсенал» находится в сильной финансовой позиции этим летом и даже может превысить бюджет на трансферы прошлого года без каких-либо проблем.
Клуб нацелен на второго нападающего, игрока атаки на левом фланге, шестёрку, восьмёрку и правого защитника», — заявил Орнштейн в эфире TNT Sports.
По словам Орнштейна, руководство лондонского клуба готово серьёзно усилить состав перед новым сезоном и располагает необходимыми ресурсами для работы на трансферном рынке.
Напомним, в завершившемся сезоне «Арсенал» стал чемпионом Англии.
