Журналист Орнштейн сообщил о масштабных планах «Арсенала» на летнее трансферное окно

Журналист Дэвид Орнштейн рассказал о трансферных планах «Арсенала» на летнее межсезонье после поражения команды от «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов в серии пенальти.

«Арсенал» находится в сильной финансовой позиции этим летом и даже может превысить бюджет на трансферы прошлого года без каких-либо проблем.

Клуб нацелен на второго нападающего, игрока атаки на левом фланге, шестёрку, восьмёрку и правого защитника», — заявил Орнштейн в эфире TNT Sports.

По словам Орнштейна, руководство лондонского клуба готово серьёзно усилить состав перед новым сезоном и располагает необходимыми ресурсами для работы на трансферном рынке.

Напомним, в завершившемся сезоне «Арсенал» стал чемпионом Англии.

Йокич поддерживает «Арсенал» в финале Лиги чемпионов