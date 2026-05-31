Чехия — Косово. Прямая трансляция
Журналист Орнштейн сообщил о масштабных планах «Арсенала» на летнее трансферное окно

Журналист Дэвид Орнштейн рассказал о трансферных планах «Арсенала» на летнее межсезонье после поражения команды от «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов в серии пенальти.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Арсенал» находится в сильной финансовой позиции этим летом и даже может превысить бюджет на трансферы прошлого года без каких-либо проблем.

Клуб нацелен на второго нападающего, игрока атаки на левом фланге, шестёрку, восьмёрку и правого защитника», — заявил Орнштейн в эфире TNT Sports.

По словам Орнштейна, руководство лондонского клуба готово серьёзно усилить состав перед новым сезоном и располагает необходимыми ресурсами для работы на трансферном рынке.

Напомним, в завершившемся сезоне «Арсенал» стал чемпионом Англии.

