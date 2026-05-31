Видеообзор финала ЛЧ «ПСЖ» — «Арсенал» с серией пенальти с участием Матвея Сафонова

Появился видеообзор финального матча Лиги чемпионов сезона-2025/26, в котором встретились «ПСЖ» и «Арсенал».

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Решающая игра турнира состоялась на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались футболисты парижского клуба — 4:3.

Благодаря этой победе «ПСЖ» завоевал главный клубный трофей европейского футбола второй год подряд и стал вторым клубом после мадридского «Реала», сумевшим выиграть турнир минимум дважды кряду.

Беспорядки в Париже после победы «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов