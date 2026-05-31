Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Мохамед Салах готов остаться в «Ливерпуле» после увольнения Слота — indykaila News

Мохамед Салах может рассмотреть вариант остаться в «Ливерпуле», если клуб выйдет с ним на контакт. Об этом сообщает аккаунт indykaila News на странице в социальной сети X.

Информация появилась вскоре после увольнения Арне Слота с поста главного тренера «красных», что стало неожиданным шагом руководства и фактически ознаменовало начало нового этапа в клубе.

Ранее сообщалось, что Салах провёл свой последний сезон в составе «Ливерпуля» и должен был покинуть команду. После заключительного матча 38-го тура АПЛ египетский нападающий попрощался с болельщиками и партнёрами по команде.

Теперь на фоне тренерских изменений возможное возвращение Салаха вновь обсуждается как один из сценариев развития событий в клубе.

Вчера сообщалось о том, что Салах после новости об увольнении Слота инициировал срочную встречу со своим агентом.

Салах отказался общаться с прессой после победы «Ливерпуля»

