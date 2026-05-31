Сборная Мексики обыграла Австралию в товарищеском матче в Мехико

Завершился товарищеский матч между сборными Мексики и Австралии. Встреча проходила на стадионе «Ацтека» (Мехико, Мексика). В качестве главного арбитра встречи выступил Рубиэль Васкес (США). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол записал на свой счёт защитник хозяев Хоан Васкес с передачи Эрнесто Веги.

В матче приняли участие два представителя РПЛ: полузащитник столичного «Динамо» Луис Чавес вышел в старте и был заменён на 60-й минуте, защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес появился на поле за 30 минут до конца встречи.

На ЧМ-2026 сборная Мексики попала в Группу А вместе с ЮАР, Южной Кореей и Чехией.

Австралия сыграет в группе D с США, Парагваем и Турцией.

Мундиаль пройдёт с 11 июня по 19 июля на территории трёх стран: США, Канады и Мексики.