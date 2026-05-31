Артета рассказал, что нужно «Арсеналу» для выхода на новый уровень
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что клубу необходимо принимать важные решения уже в ближайшее время, если команда хочет продолжить прогресс и бороться за крупнейшие трофеи.
Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6' 1:1 Дембеле – 65'
«Если мы хотим выйти на новый уровень, нам нужно продемонстрировать эти амбиции, потому что у нас более чем достаточно возможностей для этого. Но это потребует от нас быть очень амбициозными, действовать очень быстро и принимать очень грамотные решения», — приводит слова Артеты Reuters.
В минувшем сезоне «Арсенал» стал чемпионом Англии и дошёл до финала Лиги чемпионов, однако уступил «ПСЖ» в решающем матче со счётом 1:1 (3:4 пен.).
