Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Фабрицио Романо сделал инсайд о новом главном тренере «Милана»

«Милан» продолжает поиски нового главного тренера и в ближайшее время проведёт переговоры с Оливером Гласнером.

По информации Фабрицио Романо, встреча австрийского специалиста с руководством итальянского клуба запланирована на начало следующей недели, вероятнее всего во вторник. В клубе уже идут активные обсуждения кандидатуры нового наставника.

Ранее сообщалось об интересе к Андони Ираоле, однако, по последним данным, переговоры с испанским тренером не продвинулись. Отмечается, что он ожидал возможного предложения от «Ливерпуля», что повлияло на ход переговоров.

Таким образом, Гласнер в данный момент рассматривается как один из ключевых вариантов для назначения в «Милане».

