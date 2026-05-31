Германия — Финляндия. Прямая трансляция
«Нужно время, чтобы пережить это поражение». Эдегор — о проигрыше «Арсенала» в финале ЛЧ

Полузащитник и капитан «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал поражение команды в финале Лиги чемпионов, отметив, что лондонцам необходимо извлечь уроки из неудачи и двигаться дальше.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Сейчас это очень болезненно, но, если посмотреть на ситуацию в целом, мы провели невероятный сезон. Мы впервые за 22 года выиграли чемпионат, а сегодня были совсем близки и к ещё одному большому достижению.

Нам нужно время, чтобы пережить это поражение. Сезон получился потрясающим во многих отношениях, просто нам немного не хватило, чтобы оформить дубль. Но мы должны гордиться тем, что показали.

Мы добились действительно выдающихся результатов и провели отличный путь в Лиге чемпионов. Теперь важно использовать те эмоции, которые испытываем сейчас, а также все положительные моменты этого сезона, чтобы сделать правильные выводы. Нужно вернуться ещё сильнее в следующем сезоне. У нас есть много поводов для гордости и немало полезных уроков, которые можно извлечь, в том числе из выступления в Европе», — приводит слова Эдегора официальный сайт клуба.

В завершившемся сезоне «Арсенал» завоевал титул в Премьер-лиге и дошёл до финала Лиги чемпионов, где уступил «ПСЖ» со счётом 1:1 (3:4 пен.).

