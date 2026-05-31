Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Победа «ПСЖ» в ЛЧ привела к массовым беспорядкам во Франции — задержано более 300 человек

После победы «ПСЖ» в финальном матче Лиге чемпионов над «Арсеналом» со счётом 1:1 (4:3 пен.) из-за беспорядков во Франции были задержаны сотни человек.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

Празднование триумфа парижского клуба сопровождалось массовыми беспорядками в нескольких городах Франции. По данным местных правоохранительных органов, число задержанных превысило три сотни человек.

«На 23:30 были задержаны 326 человек, в Париже — 235», — сообщает RMC Sport со ссылкой на французскую полицию.

Помимо столицы, инциденты были зафиксированы в Гавре, Ажене, Монпелье и Дижоне. Для обеспечения порядка власти усилили присутствие полиции в местах массового скопления болельщиков.

