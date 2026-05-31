Победа «ПСЖ» в ЛЧ привела к массовым беспорядкам во Франции — задержано более 300 человек

После победы «ПСЖ» в финальном матче Лиге чемпионов над «Арсеналом» со счётом 1:1 (4:3 пен.) из-за беспорядков во Франции были задержаны сотни человек.

Празднование триумфа парижского клуба сопровождалось массовыми беспорядками в нескольких городах Франции. По данным местных правоохранительных органов, число задержанных превысило три сотни человек.

«На 23:30 были задержаны 326 человек, в Париже — 235», — сообщает RMC Sport со ссылкой на французскую полицию.

Помимо столицы, инциденты были зафиксированы в Гавре, Ажене, Монпелье и Дижоне. Для обеспечения порядка власти усилили присутствие полиции в местах массового скопления болельщиков.