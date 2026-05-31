Жоау Невеш — о финале ЛЧ: честно говоря, я видел на поле только одну команду

Полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш высказался о минувшем финале Лиги чемпионов с «Арсеналом», в котором парижская команда одержала победу в серии пенальти (1:1, 4:3).

«Честно говоря, я видел на поле только одну команду», — приводит слова Невеша журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Игра проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступил Даниэль Зиберт (Германия). Нападающий «Арсенала» Кай Хаверц открыл счёт на шестой минуте. Во втором тайме на 65-й минуте форвард «ПСЖ» Усман Дембеле сравнял счёт ударом с пенальти.

