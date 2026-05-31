Германия — Финляндия: во сколько начало товарищеской игры, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 31 мая, состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Германии и Финляндии. Игра пройдёт на стадионе «МЕВА Арена» в Майнце. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал Okko.

Сборная Германии примет участие на чемпионате мира 2026 года, который пройдёт предстоящим летом в США, Канаде и Мексике. Соперниками немецкой команды по группе E станут команды Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора.

Финляндия не смогла выйти в финальную стадию ЧМ-2026, заняв третье место в группе G европейской квалификации, уступив места выше сборным Польши и Нидерландов.