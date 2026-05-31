Дарвин Нуньес может стать трансферной целью «Барселоны» — MD

В ходе переговоров между «Барселоной» и «Аль-Хилялем» о подписании защитника Жоау Канселу упоминалось имя нападающего Дарвина Нуньеса. На текущий момент неизвестно, сделали ли сине-гранатовые предложение по экс-форварду «Ливерпуля» или его кандидатуру предложил саудовский клуб. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, главной целью «Барселоны» остаётся форвард мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес, однако клуб может рассмотреть вариант с покупкой запасного нападающего.

Напомним, Нуньес потерял право играть в саудовской Про-Лиге после зимнего перехода Карима Бензема в «Аль-Хиляль». Всего за команду уругваец провёл 24 матча, где забил девять голов и сделал пять ассистов.

