Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Новость об увольнении шокировала Арне Слота и игроков «Ливерпуля» — Daily Mail

Решение руководства «Ливерпуля» отправить в отставку Арне Слота вызвало недоумение внутри клуба. По информации Daily Mail, нидерландский специалист узнал о своём увольнении незадолго до официального объявления. Футболисты команды оказались шокированы данным решением.

Слот был удивлён случившимся, так как ещё недавно ощущал поддержку со стороны руководства. На данный момент специалист не планирует немедленно искать новое место работы, но готов рассмотреть достойные предложения в будущем.

Арне Слот официально возглавил «Ливерпуль» в июне 2024 года. До этого он три сезона работал в нидерландском «Фейеноорде». В дебютном сезоне нидерландский специалист привёл английский клуб к 20-му чемпионскому титулу в английской Премьер-лиге. В сезоне-2025/2026 команда финишировала на пятом месте и попала в общий этап Лиги чемпионов.

