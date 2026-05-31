Аршавин: когда я умру, не хочу, чтобы была какая-то церемония, меня даже можно и сжечь

Бывший нападающий сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, каким хотел бы видеть прощание с собой после смерти. 29 мая экс-футболисту исполнилось 45 лет.

«Я даже не хочу, чтобы, когда я умру, была какая-то церемония. Чтобы, знаешь, мой гроб поставили в какое-нибудь помещение или в каком-нибудь месте. И целая орда народу ходила, а мои близкие сидели с грустным лицом.

Меня всегда это угнетает. Поэтому, в принципе, меня даже можно и сжечь. Вообще по барабану уже, когда я буду там, то мне уже будет всё равно, что вы делаете здесь», — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.