Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» и «Челси» могут побороться за защитника «Атлетико» — Caught Offside

«МЮ» и «Челси» могут побороться за защитника «Атлетико» — Caught Offside
Комментарии

«Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль», «Барселона» и «ПСЖ» следят за центральным защитником мадридского «Атлетико» Марком Пубилем. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «матрасники» не хотят продавать 22-летнего футболиста, в котором видят ключевого игрока обороны. В контракте Пубиля указана сумма отступных в размере около € 500 млн.

В нынешнем сезоне испанец принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Материалы по теме
«МЮ» и «Милан» включились в борьбу за футболиста «Ботафого», которым интересовался «Зенит»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android