«МЮ» и «Челси» могут побороться за защитника «Атлетико» — Caught Offside

«Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль», «Барселона» и «ПСЖ» следят за центральным защитником мадридского «Атлетико» Марком Пубилем. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «матрасники» не хотят продавать 22-летнего футболиста, в котором видят ключевого игрока обороны. В контракте Пубиля указана сумма отступных в размере около € 500 млн.

В нынешнем сезоне испанец принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

