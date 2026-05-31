Польша — Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 18:30

Сегодня, 31 мая, состоится товарищеский матч между сборными Польши и Украины. Игра пройдёт во Вроцлаве (Польша). Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Обе национальные команды не квалифицировались на чемпионат мира 2026 года.

Последний раз сборные Польши и Украины встречались в товарищеском матче летом 2024 года. В той игре польская национальная команда одержала победу со счётом 3:1.

Сборная Украины располагается на 32-й строчке в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Польская национальная команда занимает 35-е место в этом списке.

Самые большие стадионы мира: