Германия — Финляндия: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 31 мая, состоится товарищеский матч, в котором встретятся сборные Германии и Финляндии. Игра пройдёт на стадионе «МЕВА Арена» в Майнце. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборная Германии примет участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт предстоящим летом в США, Канаде и Мексике. Соперниками немецкой команды по группе E станут команды Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора. 6 июня Германия проведёт товарищескую игру с США.

Финляндия не смогла выйти в финальную стадию ЧМ-2026, заняв третье место в группе G европейской квалификации, уступив места выше сборным Польши и Нидерландов.