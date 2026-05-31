«ПСЖ» заслуживает того, чтобы переживать прекрасные моменты». Маркиньос — о победе в ЛЧ

Капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос высказался после победы в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.).

«Это невероятно. Нам говорили: первый раз — это история, а второй раз — это уже вхождение в легенду. Именно это и было нашей мотивацией с того самого дня, как мы вернулись из отпуска. Второй титул ещё сложнее завоевать. Сезон получился долгим. Мы много работали, много пережили. В начале сезона у нас было немало трудностей, но команда набрала обороты в нужный момент — именно это и позволило нам добиться такого результата. С этой командой мы способны на великие свершения.

Что касается развязки в серии пенальти [в отличие от счёта 5:0 в прошлом году], эмоции совсем другие. Первая победа была фантастической — независимо от того, как именно она была добыта. Но и эта тоже, потому что она далась куда труднее. У нас есть тренер, который будет подталкивать нас к завоеванию третьего титула. Но предстоящий сезон снова пройдёт почти без отдыха.

Тренер в этом сезоне отлично распределил игровое время для каждого футболиста. Сегодня у нас был полный состав. Но теперь нельзя останавливаться на достигнутом. Мы выиграли два титула — нужно сохранять тот же голод до побед, иначе клуб может скатиться в яму, а мы этого не хотим. «ПСЖ» заслуживает того, чтобы переживать прекрасные моменты. Мы поняли, как добиваться таких больших побед, — нужно продолжать в том же духе, сохраняя высокие требования к себе.

Луис Энрике сумел создать дружный коллектив, в котором комфортно. Благодаря той ментальности, которую он нам прививает, мы отлично проводим время», — приводит слова Маркиньоса L’Équipe.