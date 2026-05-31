Дзюба: «Спартаку» не хватает центрального нападающего, я не намекаю на себя

Нападающий Артём Дзюба высказал мнение, что «Спартаку» не хватает форварда, способного забивать 15-20 голов за сезон.

– Вам нравится «Спартак» при Карседо?

– Соглашусь, что не особо сначала верил, что [у Карседо] получится. Всё познаётся в результате. Кубок России сложнее выиграть, чем Лигу чемпионов, как мы смеёмся в кулуарах. Сейчас, чтобы дойти до финала, надо обыграть всех грандов. Болельщики «Спартака» заслужили. Но чисто по‑спортивному «Краснодар» жалко.

«Спартаку» нужен лидер в защите, много крутых футболистов, но не хватает центрального нападающего, я не намекаю на себя, но нужен форвард, который будет забивать 15-20 голов за сезон, — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Дзюба являлся футболистом «Спартака» до 2015 года, когда перешёл в «Зенит». За взрослую команду красно-белых нападающий принял участие в 166 матчах во всех турнирах, в которых отметился 38 голами и 23 результативными передачами.

