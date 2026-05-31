Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жена Сафонова — о статусе звезды: если даже Матвей себя так не чувствует, почему я должна?

Жена Сафонова — о статусе звезды: если даже Матвей себя так не чувствует, почему я должна?
Комментарии

Марина Кондратюк, жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, высказалась о звёздном статусе и поделилась подробностями жизни в Париже. В субботу, 30 мая, голкипер стал двукратным победителем Лиги чемпионов УЕФА. В финале турнира парижане одолели «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Слушай, на самом деле мне сложно как-то рассуждать об этом. Я не чувствую себя звездой. Если даже Матвей себя таковым не чувствует, то почему я себя должна так чувствовать? Мы живём в своём домике на окраине. У нас вокруг лес, собака.

Я мою полы, делаю кардио, занимаюсь вопросами Матвея, веду бизнес. Всё. Я не могу, конечно, исключить такого момента, что стало больше внимания, что больше аудитория. Я понимаю, что сейчас моя аудитория в запрещённой соцсети как большой стадион — 70 тыс. человек», — сказала Кондратюк в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Материалы по теме
«Героем себя не чувствую». Историческая серия пенальти Сафонова в финале ЛЧ! Видео
«Героем себя не чувствую». Историческая серия пенальти Сафонова в финале ЛЧ! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android