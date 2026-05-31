Жена Сафонова — о статусе звезды: если даже Матвей себя так не чувствует, почему я должна?

Марина Кондратюк, жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, высказалась о звёздном статусе и поделилась подробностями жизни в Париже. В субботу, 30 мая, голкипер стал двукратным победителем Лиги чемпионов УЕФА. В финале турнира парижане одолели «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.).

«Слушай, на самом деле мне сложно как-то рассуждать об этом. Я не чувствую себя звездой. Если даже Матвей себя таковым не чувствует, то почему я себя должна так чувствовать? Мы живём в своём домике на окраине. У нас вокруг лес, собака.

Я мою полы, делаю кардио, занимаюсь вопросами Матвея, веду бизнес. Всё. Я не могу, конечно, исключить такого момента, что стало больше внимания, что больше аудитория. Я понимаю, что сейчас моя аудитория в запрещённой соцсети как большой стадион — 70 тыс. человек», — сказала Кондратюк в выпуске на YouTube-канале Fonbet.