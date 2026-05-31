Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Нигматуллин прокомментировал игру Сафонова в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом»

Российский экс‑вратарь Руслан Нигматуллин оценил выступление голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Арсеналом». Парижская команда одержала победу в серии пенальти (1:1, 4:3).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Что касается пропущенного мяча Сафоновым, в таких случаях говорят, что не выручил. Сложная игра. «Арсенал» сам не создаёт моменты и другим не даёт. Но один момент был: один удар и один гол. С одной стороны, выход один на один, с другой — под углом. Ближний угол всегда вратарский. Слишком низкую стойку выбрал Матвей.

Выражаясь профессиональным языком, есть две тактики в ближнем бою — или ты реагируешь, или ты блокируешь удар. То есть задача максимально распластаться и перекрыть, чтобы удар пришёлся в тебя. Но в данном случае не было такого большого сближения, чтобы использовать тактику ближнего боя. Решение принимается в долю секунды. Низкая стойка в этой ситуации оказалось проигрышной. Но в целом Сафонов провёл матч уверенно и заслуженно победил! Поздравляю!» — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

