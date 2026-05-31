«Гордимся». Сборная России отметила историческое достижение Сафонова в ЛЧ

Сборная России в телеграм-канале выразила гордость вратарём «ПСЖ» Матвеем Сафоновым, ставшим первым российским футболистом, выигравшим Лигу чемпионов два раза.

«Первый в истории! Матвей Сафонов стал единственным россиянином, дважды выигравшим Лигу чемпионов! Гордимся», — написано в сообщении национальной команды.

В субботу, 30 мая, «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов победил «Арсенал» (1:1, 4:3). Сафонов отыграл всё время встречи. В решающем матче розыгрыша соревнования сезона-2024/2025 парижская команда разгромила «Интер» со счётом 5:0. В той встрече Сафонов остался на скамейке запасных.

