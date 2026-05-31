Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Легенда «ПСЖ». Иностранные болельщики впечатлены игрой Сафонова в финале ЛЧ

«Легенда «ПСЖ». Иностранные болельщики впечатлены игрой Сафонова в финале ЛЧ
Комментарии

Иностранные болельщики отметили игру российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Лиги чемпионов (1:1, 4:3). В частности, некоторые из них подчеркнули, что спокойствие голкипера в серии пенальти смутило полузащитника соперника Эберечи Эзе, не реализовавшего 11-метровый удар.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    
  • «Это чистой воды «игры разума» от Сафонова. Он очень умён. Эзе совсем запаниковал и разволновался, в итоге промахнулся. Психология решает», — оставил комментарий пользователь с никнеймом Hari SB на странице в социальной сети X.
  • «Сафонов не отбил ни одного пенальти. Он просто был избранным, чтобы спасти мир в этот день. Спасибо за всё», — написал пользователь с никнеймом sepgui.
  • «Сафонов не пошевелился, поэтому он [Эзе] задрожал», — написал Caleb Nabour.
  • «Сафонов — легенда «ПСЖ», — оставил комментарий пользователь с ником ronnie.
Материалы по теме
Хвича первым налетел на Сафонова после победы «ПСЖ»! Ярчайшие фото триумфа в ЛЧ
Фото
Хвича первым налетел на Сафонова после победы «ПСЖ»! Ярчайшие фото триумфа в ЛЧ

Париж празднует победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android