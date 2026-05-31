«Легенда «ПСЖ». Иностранные болельщики впечатлены игрой Сафонова в финале ЛЧ

Иностранные болельщики отметили игру российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Лиги чемпионов (1:1, 4:3). В частности, некоторые из них подчеркнули, что спокойствие голкипера в серии пенальти смутило полузащитника соперника Эберечи Эзе, не реализовавшего 11-метровый удар.

«Это чистой воды «игры разума» от Сафонова. Он очень умён. Эзе совсем запаниковал и разволновался, в итоге промахнулся. Психология решает», — оставил комментарий пользователь с никнеймом Hari SB на странице в социальной сети X.

«Сафонов не отбил ни одного пенальти. Он просто был избранным, чтобы спасти мир в этот день. Спасибо за всё», — написал пользователь с никнеймом sepgui.

«Сафонов не пошевелился, поэтому он [Эзе] задрожал», — написал Caleb Nabour.

«Сафонов — легенда «ПСЖ», — оставил комментарий пользователь с ником ronnie.

