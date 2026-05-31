Жена Матвея Сафонова рассказала о ритуалах вратаря перед матчами «ПСЖ»

Марина Кондратюк, жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, рассказала, что голкипер делает перед матчами парижан.

— У вас есть какие-то договорённости или ритуалы в день матча?

— Да, есть. В день матча, если это домашний матч, то Матвей целый день занимается чем он хочет. Он может целый день сидеть за компьютером, не знаю, играть с друзьями, общаться. Он утром едет на базу, смотрит, в заявке он или нет. Если он в заявке, он расписывается в журнале, едет домой, возвращается.

— А позвонить никак? Или чат у вас там не работает? У вас тоже отключили всё?

— Кто не в заявке, тот тренируется. Если игра выездная, утром я его отвожу на базу, он там с командой уезжает или улетает. Ну и всё. И в течение дня я его не трогаю. Мы можем поболтать ни о чём. Или я могу спросить что-нибудь по дому, — сказала Кондратюк в выпуске на YouTube-канале Fonbet.