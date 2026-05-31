Представители Родри обсудили переход в «Реал» с кандидатом в президенты клуба — COPE

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри может сменить клубную прописку. Мадридский «Реал» сохраняет интерес к игроку сборной Испании. Как сообщает COPE со ссылкой на окружение 29‑летнего хавбека, его представители уже провели предварительные обсуждения возможного перехода с Энрике Рикельме — кандидатом в президенты мадридского клуба.

Пока стороны не достигли каких‑либо договорённостей, а официальные переговоры ещё не стартовали. Однако ситуация может получить развитие после 7 июня, когда состоятся выборы президента «Реала». Рикельме, единственный конкурент Флорентино Переса, открыто заявлял о планах подписать топового игрока в случае победы — и, по мнению СМИ, Родри входит в число главных кандидатов.

Стоимость Родри, согласно данным Transfermarkt, — € 65 млн.