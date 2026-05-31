Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Было страшно». Жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова рассказала об адаптации в Париже

«Было страшно». Жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова рассказала об адаптации в Париже
Комментарии

Марина Кондратюк, жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, рассказала, как прошла их адаптация после переезда из Краснодара в Париж.

— Я могу сказать за себя, что мне было страшно, мне было непонятно, что делать: новая страна, другой менталитет, язык, всё по-другому. И мне нужно было сконцентрироваться на том, чтобы осознать и принять тот факт, что всё, я в Краснодар не возвращаюсь. Это не какое-то путешествие, не какой-то тревел-приколдес, назовём это так, что мне нужно сейчас начать привыкать.

— А ты французский выучила?
— Нет. Матвей незадолго до того, как переехал во Францию, начал заниматься в школе от клуба онлайн. У него уже больше 200 часов точно. Сейчас он занимается реже, потому что больше понимает и ему проще общаться. Английский он уже даже забывает моментами. У него недавно брали интервью на английском, он отвечал на французском, потому что ему действительно проще, — сказала Кондратюк в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Материалы по теме
Хвича первым налетел на Сафонова после победы «ПСЖ»! Ярчайшие фото триумфа в ЛЧ
Фото
Хвича первым налетел на Сафонова после победы «ПСЖ»! Ярчайшие фото триумфа в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android