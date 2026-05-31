«Было страшно». Жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова рассказала об адаптации в Париже

Марина Кондратюк, жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, рассказала, как прошла их адаптация после переезда из Краснодара в Париж.

— Я могу сказать за себя, что мне было страшно, мне было непонятно, что делать: новая страна, другой менталитет, язык, всё по-другому. И мне нужно было сконцентрироваться на том, чтобы осознать и принять тот факт, что всё, я в Краснодар не возвращаюсь. Это не какое-то путешествие, не какой-то тревел-приколдес, назовём это так, что мне нужно сейчас начать привыкать.

— А ты французский выучила?

— Нет. Матвей незадолго до того, как переехал во Францию, начал заниматься в школе от клуба онлайн. У него уже больше 200 часов точно. Сейчас он занимается реже, потому что больше понимает и ему проще общаться. Английский он уже даже забывает моментами. У него недавно брали интервью на английском, он отвечал на французском, потому что ему действительно проще, — сказала Кондратюк в выпуске на YouTube-канале Fonbet.