Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Перес пообещал главе УЕФА передать отчёт о судейских ошибках во время финала ЛЧ — AS

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес встретился с главой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином в VIP-ложе на стадионе «Пушкаш Арена», где в субботу, 30 мая, прошёл финал Лиги чемпионов. Об этом сообщает AS.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

По информации источника, Перес предупредил Чеферина, что ему будет отправлен отчёт о судейских ошибках на 500 страниц, который «сливочные» готовили в течение трёх лет.

Отметим, в четверг, 28 мая, президент «Реала» в интервью анонсировал, что на финале Лиги чемпионов передаст Чеферину материалы по делу бывшего вице-президента технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Негрейры, которого подозревают в получении взяток от «Барселоны».

