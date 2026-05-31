Перес пообещал главе УЕФА передать отчёт о судейских ошибках во время финала ЛЧ — AS

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес встретился с главой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином в VIP-ложе на стадионе «Пушкаш Арена», где в субботу, 30 мая, прошёл финал Лиги чемпионов. Об этом сообщает AS.

По информации источника, Перес предупредил Чеферина, что ему будет отправлен отчёт о судейских ошибках на 500 страниц, который «сливочные» готовили в течение трёх лет.

Отметим, в четверг, 28 мая, президент «Реала» в интервью анонсировал, что на финале Лиги чемпионов передаст Чеферину материалы по делу бывшего вице-президента технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Негрейры, которого подозревают в получении взяток от «Барселоны».

