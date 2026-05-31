«Барселона» придумала «хитрый план» по подписанию Рашфорда из «МЮ» — Daily Mail

«Барселона» разработала «хитрый план» с целью вынудить «Манчестер Юнайтед» принять предложение о выкупе нападающего Маркуса Рашфорда по сниженной цене. В сезоне-2025/2026 англичанин играл за сине-гранатовых на правах аренды. Об этом сообщает TEAMtalk со ссылкой на Daily Mail.

По информации источника, каталонский клуб намерен затянуть переговоры о приобретении Рашфорда на всё летнее трансферное окно в надежде, что «красные дьяволы» уступят в цене. «Блауграна» планирует вернуться к переговорам о покупке 28-летнего вингера в конце трансферного окна, когда Ла Лига уведомит их о полном снятии финансовых ограничений. При этом «Барселона» хочет предложить «Манчестер Юнайтед» около € 15 млн, в то время как англичане требуют € 30 млн.

